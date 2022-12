Wohnen in Düsseldorf Protest gegen teure „Luxus-Apartments“

Zufrieden ist die Nachbarschaft an Acker- und Lindenstraße sowie das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum mit der aktuellen Situation allerdings nicht. Der Abriss des Gebäudes steht offenbar kurz bevor. Die Harfid-Gruppe aus Essen hat als Bauherrin das Projekt übernommen. Im Sommer wurde die Abbruchanzeige bei der Stadt gestellt, das bestätigte eine Sprecherin der Firma gegenüber unserer Redaktion. Jetzt soll an der Ecke gegenüber dem Café Hüftgold ein Haus mit dem wohlklingenden Namen Lindenbogen gebaut werden. Auf sechs Geschossen sollen 28 „hochwertige Eigentumswohnungen“ entstehen, die zwei bis sechseinhalb Zimmer groß werden, heißt es. Alle Wohnungen sollen eine Loggia oder eine Terrasse zur Straße oder in den Hof bekommen. Auch eine Tiefgarage mit 27 Stellplätzen ist eingeplant. Im Erdgeschoss sollen zudem 650 Quadratmeter für Gewerbe zur Verfügung stehen.