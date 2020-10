Protest gegen Corona-Maßnahmen : Hogesa mobilisiert für Demo in Düsseldorf

Zu Hogesa zählen viele rechte Gruppierungen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Die Gruppierung „Hooligans gegen Salafisten“ will am Samstag in Düsseldorf gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstrieren. Die Polizei sagt, sie sei über die Aufrufe in den Sozialen Medien im Bilde. Sie will mit einem größeren Aufgebot vor Ort sein.

Die berüchtigte Gruppierung „Hooligans gegen Salafisten“ (Hogesa) ruft zur Teilnahme an einer Demonstration gegen die Pandemie-Maßnahmen an diesem Samstag in Düsseldorf auf. „Wir kennen die Aufrufe in den sozialen Medien und bereiten uns darauf vor“, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage. Ein größeres Polizeiaufgebot werde vor Ort sein.

Die „Hogesa“ hatten 2014 in Köln für Aufsehen gesorgt, als es bei einer Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmern zu schweren Ausschreitungen von Hooligans und Rechtsradikalen gekommen war. Der Anmelder der Demonstration ist das Bündnis „Nicht ohne uns“, das derzeit jede Woche in Düsseldorf auf die Straße geht. Mit wie vielen Teilnehmern zu rechnen ist, sei unklar. Ursprünglich seien 300 angemeldet gewesen.

(dpa)