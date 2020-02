Verkehrswende in Düsseldorf : Protest der Radfahrer blockiert Ausweitung der Umweltspur im Norden

Düsseldorf Der Verkehrsausschuss sollte eine Ausweitung der Umweltspur im Norden genehmigen. Dafür gab es aber keine Mehrheit. Die Debatte zeigte die Probleme des Konzepts.

Eine längere Umweltspur aus dem Norden in die Innenstadt wird es nicht geben – zumindest vorerst. Das liegt aber bemerkenswerterweise nicht am Widerstand der Auto-Pendler. Ausgerechnet unter den Radfahrern, die eigentlich von der Sonderspur für umweltfreundliche Verkehrsmittel profitieren sollen, war der Protest zu stark. Denn Teil des Plans war es, den Radfahrstreifen über Kaiser- und Fischerstraße in eine Umweltspur umzuwandeln. Dann hätten auch E-Autos, Linienbusse und Fahrgemeinschaften mit drei oder mehr Insassen die Spur benutzen können. Der Fahrradclub ADFC fürchtete aber, dass die Fahrt durch die motorisierten Fahrzeuge im Rücken gefährlicher werden könnte – ein Zeichen dafür, wie umstritten die Idee der Mischspur für umweltfreundliche Verkehrsmittel unter den Radfahrern ist.

Unterbacher See In dem Naherholungsgebiet gibt es bereits große Parkplätze. Sie sollen für Pendler geöffnet werden.

Konzept Die Stadt will zügig viele Parkplätze schaffen, an denen Autopendler auf andere Verkehrsmittel umsteigen können. Das soll Verkehr in der Innenstadt vermeiden.

Zur großen Aussprache führte ein Papier über geplante Park-and-Ride-Plätze. An vielen der geplanten Standorte gab es Kritik – auch vom ökologisch orientierten Verkehrsclub VCD. So soll ein Parkplatz an der Ickerswarder Straße, der nur 130 Plätze bietet, eigens mit Shuttle-Bussen an die Innenstadt angebunden werden. Angesichts der Kosten von rund einer halben Million Euro pro Jahr sprach VCD-Vertreter Iko Tönjes von „Irrsinn“. „Es geht bei den Plänen nicht um Wirkung, sondern nur um den Anschein einer Wirkung für die Verhandlungen um den Luftreinhalteplan“, sagte er. Das wollte Dezernentin Cornelia Zuschke nicht auf sich sitzen lassen. „Wir arbeiten hart und verschwenden unsere Kräfte nicht für den Anschein einer Wirkung.“ SPD-Ratsherr Matthias Herz resümierte entnervt, es gehe in der Debatte nur noch darum, wer alles gegen welchen Plan ist. „Von Ihnen kommt kein einziger vernünftiger Vorschlag“, sagte er mit Blick auf die vielen Kritiker.