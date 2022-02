Am Samstag (05.02.2022) haben in Düsseldorf erneut zahlreiche Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert – viele Menschen stellten sich den Demonstranten am Samstag aber auch entgegen. Diese Frau auf dem Corneliusplatz zeigte etwa ein Herz für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.

