Verkehr in Düsseldorf Die Königsberger Straße bekommt eine Protected Bike Lane

Der Ausbau des Radhauptnetzes in Düsseldorf geht munter weiter. In der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung 8 am Donnerstag (28. September, 18 Uhr, Rathaus Eller) wird jetzt eine neue Radverkehrsplanung für die Königsberger Straße von der Posener Straße bis zum Sandträgerweg vorgestellt. Demnach soll der Radfahrstreifen in dem Bereich vom stark verwurzelten Bürgersteig auf die Straße verlegt und das Grün im Seitenraum entsprechend aufgehübscht werden. Dafür würde eine Fahrspur entfallen. Kostenpunkt: 864.000 Euro. Der Baubeginn ist für 2025 geplant. Die Bauzeit wird derzeit auf acht bis zehn Monate geschätzt.