Kundgebung in der Innenstadt Rund 300 Teilnehmer bei propalästinensischer Demo in Düsseldorf

Düsseeldorf · Rund 300 Personen haben am Samstag nach Polizeiangaben friedlich an einer propalästinensischen Demonstration in Düsseldorf teilgenommen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen versammelten sich am späten Mittag zu einer Kundgebung, es sei „ruhig und absolut unauffällig“ geblieben, es seien auch keine verbotenen Plakate gezeigt worden, sagte ein Polizeisprecher.

18.05.2024 , 16:01 Uhr

Demonstranten halten auf einer pro-palästinensischen Kundgebung Fahnen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine Privatperson habe 1000 Menschen für die Veranstaltung unter dem Motto „Stoppt den Krieg in Palästina - sofortige humanitäre Hilfe“ angemeldet, gekommen seien deutlich weniger. Geplant war auch ein „Friedensmarsch“.

(albu/dpa)