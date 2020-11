Corona-Werbung in Düsseldorf : Promis werben für die Maskenpflicht

Corona-Werbung in Düsseldorf

Düsseldorf Mit einer groß angelegten Kampagne wird in Düsseldorf für die Maskenpflicht geworben. Dabei sind unter anderem Fortune Rouwen Hennings und Wagenbauer Jacques Tilly. Ihre Botschaften sind nun auf Werbeflächen und die den sozialen Medien zu sehen.

