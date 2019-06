Firmen in Düsseldorf : Projektentwickler VGP hat neuen Standort in Düsseldorf

Düsseldorf Das Unternehmen VGP hatte bislang zwei Standorte in der Landeshauptstadt, künftig sollen alle Mitarbeiter an der gleichen Adresse tätig sein. Der Projektentwickler hat 1400 Quadratmeter am Karl-Arnold-Platz gemietet.

Der Projektentwickler VGP Industriebau GmbH will seine beiden Düsseldorfer Standorte bündeln. Das Unternehmen hat dazu rund 1400 Quadratmeter im Gebäude CABO (ehemals KAP1) am Karl-Arnold-Platz 1 angemietet, die im vierten Quartal bezogen werden. Als Berater fungierten die Experten von BNP Paribas Real Estate. Vermieterin ist die GEG German Estate Group aus Frankfurt – diese hat das Gebäude mit insgesamt 9500 Quadratmetern Mietfläche erst Anfang 2019 gekauft.