Projekt „Wem gehört Düsseldorf?“: Streit um Mikro-Appartements an der Grafenberger Allee

Düsseldorf 164 Wohnungen sollen dort entstehen, wo mal das Landesamts für Statistik war. Doch die Nachbarn sind dagegen: Sie befürchten Parkplatzmangel und eine AirBnB-Klientel im Neubau. Der Entwickler widerspricht.

Die Firma Pro Urban hat das Gelände vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen ersteigert und will das alte Gebäude, in dem lange das Landesamt für Statistik untergebracht war, abreißen. An dieser Stelle sollen Wohnungen entstehen. An sich eine gute Sache für Düsseldorf, würde man meinen. Trotzdem gibt es Krach. „Diese Bebauung ist nicht das, was Düsseldorf braucht“, schimpft beispielsweise Michael Ulrich, der seit 2003 nebenan wohnt. Und Uschi Beer von der anderen Seite des Grundstücks sagt: „Ich verstehe nicht, wie eine Bezirksvertretung so etwas einfach genehmigt, ohne auf die Bürger zu achten.“