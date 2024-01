Obdachlosigkeit in Düsseldorf Vier Wände und ein neues Leben

An dieser Wand, sagt er und zeigt auf die Seite mit den Schränken und dem Fernseher, wolle er die Raufasertapete abkratzen, alles neu verputzen und geometrische Formen in Schwarz-Weiß aufmalen. Die anderen Wände will der gelernte Maler und Lackierer so verspachteln, dass es aussieht, als seien sie aus Marmor. Volker wirkt mit seinen langen Haaren und dem Piercing in der Unterlippe ohnehin jünger als 54. Doch wenn er von seiner Wohnung spricht, ist seine Freude fast kindlich.