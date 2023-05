Ehrenamt Hilfe von nebenan gegen die Einsamkeit

Eine Ehrenamtliche ist Ines Schmidt, „unser Goldstück“, wie sich Maria Libront und Sabine Kelani einig sind. Die Rentnerin betreut in Friedrichstadt an der Luisenstraße 51 eines von insgesamt drei Nachbarschaftscafés (weitere gibt es im DRK-Zentrum plus in Derendorf und im Caritas-Zentrum plus in Mörsenbroich), die für alle Besucher offen stehen – zur besseren Vorbereitung am Besten mit vorheriger Anmeldung. „Ich habe jetzt sehr viel Zeit, etwas zurückzugeben – und die ehrenamtliche Arbeit erfüllt mich“, sagt Ines Schmidt, die früher als Lehrerin für Textverarbeitung tätig war. Nebenbei hilft sie auch den Sozialarbeiterinnen bei Bürotätigkeiten. „Über die ehrenamtliche Arbeit können auch gute Freundschaften entstehen, mit Nachbarn und anderen Ehrenamtlichen“, sagt Ines Schmidt, die selbst viele gute Erfahrungen gemacht hat, seit sie 2018 bei Hallo Nachbar angefangen hat. Bei den freiwilligen Gruppentreffen der Ehrenamtlichen könne man sich gut miteinander austauschen – auch über Probleme. Durch Schulungen zu verschiedenen Themen werde man gut auf die Aufgaben vorbereitet. „Dabei lernt man unter anderem, auch ‚Nein‘ zu sagen und eine professionelle Distanz zu wahren“, berichtet Ines Schmidt. Hallo Nachbar sucht stets neue Helfer, die das Projekt unterstützen.