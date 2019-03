Musik: Chor lädt zum Benefizkonzert in St. Andreas

Bereits im letzten Jahr gab der ProjektChor ein gut besuchtes Benefizkonzert in der St. Andreas Kirche. Am Sonntag ist es wieder soweit. Foto:Chor. Foto: RP/o-ton

Düsseldorf 50 Sänger singen und Leitung von Stephan Hahn Klassiker der Kirchengeschichte

Mehrmals im Jahr gibt der Projektchor Konzerte in verschiedenen Düsseldorfer Kirchen. Am kommenden Sonntag, den 31. März, gibt es ein großes Benefizkonzert zugunsten des Düsseldorfer Dominikaner-Ordens in der Kirche St. Andreas in der Altstadt. Um 16 Uhr geht es los, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Bei einer ähnlichne Veranstaltung im Jahr 2018 konnten Spenden in Höhe von über 5500 Euro zu Gunsten von verschiedenen gemeinnützigen Organisationen gesammelt werden.