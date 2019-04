Jugendsport: Oliver Fink bei den Bolzplatzhelden

Flingern Kostenloses Projekt der Bürgerstiftung geht auf 16 Plätzen in seine siebte Saison.

Auf folgenden Bolzplätzen wird gekickt: Schule Kempgensweg (Mo. 15-17 Uhr, Altersspanne 6-12 Jahre), auf dem Fürstenplatz (Di. 15-16.30 Uhr, 11-14 und 16.30-18 Uhr, 6-10), an den Bilk Arkaden (Mi. 15-16.30 Uhr, 11-14 und 16.30-18, 6-10), an der Eulerstraße (Do. 15-16.30 Uhr, 11-14 und 16.30-18, 6-10), Osterfelder Straße (Do. 15-16.30 Uhr, 11-14 und 16.30-18, 6-10), in der Turnhalle der Heinrich-Heine-Grundschule an der Heerdter Landstraße (Fr. 14.30-17 Uhr, 6-12) und an der Geeststraße (Mi. 15-17, 6-14). Dazu kommen noch die Freizeiteinrichtungen Icklack (Mi. 16 Uhr), am Kuthsweg (Do. 18 Uhr), die Maria-Montessori-Gesamtschule (Fr. 14), das SOS-Kinderdorf Garath, die Freiherr-vom-Stein-Realschule und die Arche (Fr. 15 Uhr).