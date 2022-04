Gesundheit und Sport : Düsseldorfer sollen mehr zu Fuß gehen

Düsseldorf Das Projekt „10.000 Schritte Düsseldorf“ soll die Bürger dazu animieren, öfter zu laufen. Begleitet wird das Programm von einer Studie der Uniklinik und Heinrich-Heine-Uni.

Laut einer Studie wäre es optimal für die Gesundheit, würde jeder Mensch täglich zwischen 7.000 und 10.000 Schritte gehen. Bei vielen liegt die Zahl jedoch deutlich darunter. Das hat einige Ursachen, zieht aber in vielen Fällen gesundheitliche Probleme mit sich. Das Institut für Medizinische Soziologie an der Heinrich-Heine-Universität (HHU) und das Universitätsklinikum (UKD) starten nun das Bewegungsprogramm „10.000 Schritte Düsseldorf“, das die Bürgerinnen und Bürger zu mehr Bewegung motivieren soll. Gleichzeitig soll in einer durch den Bund geförderten Studie erforscht werden, ob und wie das Programm tatsächlich zu dem gewünschten Effekt führt.

Die Vorbilder für das Programm sind in Belgien (Gent) und Australien (Queensland) zu finden. Auf der australischen Plattform haben sich seit 2001 über 550.000 Mitglieder angemeldet, die über 302 Milliarden Schritte gegangen sind. In Gent wurde der Zeitraum 2005 bis 2006 untersucht – die Studie kam zu dem Schluss, dass sich die Schrittzahl durchschnittlich um 860 Schritte pro Tag erhöht hat.

Teilnehmen kann jeder und jede ab 18 Jahren per kostenloser Registrierung, eingetragen werden müssen die Schritte allerdings von Hand, eine automatische Übertragung ist nicht möglich. Gemessen werden können die Schritte per Smartwatch, Fitnesstracker oder mit dem Smartphone.

Hinzu kommt ein Veranstaltungskalender; aktuell gibt es dort allerdings noch wenige Eintragungen. In Zukunft sollen zudem Wettbewerbe auf der Webseite veröffentlicht werden, diese können auch die Teilnehmer selbst initiieren. Die Team-Bildung etwa mit Kollegen, Freunden oder ganzen Unternehmen ist möglich, sodass die Aktion leicht an das jährlich stattfindende, aber zeitbegrenzte Stadtradeln erinnert.

Die Studie findet in Düsseldorf und Wuppertal statt – in der Landeshauptstadt läuft das Programm, in der Kontrollregion nicht. Insgesamt 1700 Personen werden über einen bestimmten Zeitraum per Fitnesstracker ihre Schritte messen und die Daten der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Mit Ergebnissen rechnet man im Herbst 2023, die Studienlaufzeit ist bis Frühjahr kommenden Jahres geplant. „Voraussichtlich wird das Programm aber, ähnlich wie in den anderen Regionen, weitergeführt werden“, erklärt eine Sprecherin des Projektes.