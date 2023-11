Senioren in Düsseldorf Modemobil und Spendenaufruf beim Zentrum plus Oberkassel

Noch weihnachtlicher wird es dann am Donnerstag, 7. Dezember, beim Weihnachtsbasar ab 15 Uhr im Dorothee-Sölle-Haus, Hansaallee 112. Wer an Informationen zum Thema „Pflegebedürftig – welche Kosten und Hilfen gibt es“ interessiert ist, sollte sich zur Veranstaltung von Verena Querling am 11. Dezember, 15 Uhr, anmelden. Sie informiert über das Pflegerecht. Anmelden sollten sich auch alle, die sich am 13. Dezember, 14.30 Uhr, im Modemobil umsehen wollen. Und auch wer am Mittwochskaffee am 1. November und am 6. Dezember, jeweils 15 bis 16.30 Uhr, oder an der Fragestunde mit den „Seniorenrätinnen der Stadt Düsseldorf linksrheinisch“ am 15. November, 15 bis 16 Uhr, oder am 20. Dezember, ebenfalls 15 bis 16 Uhr, an der Fragestunde mit dem Seniorenrat und der Polizei teilnehmen möchte, sollte sich anmelden.