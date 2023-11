Warme Zukunftsprognose Wenn Düsseldorf so warm wird wie Tunis

Denn wer jetzt denkt, dass ein paar Grad mehr gar nicht so schlecht seien, der sollte einen tieferen Blick in die Prognosen werfen, und vor allen Dingen auch alle damit zusammenhängenden Bereiche und Faktoren nicht außer Acht lassen. Im schlimmsten Szenario würden die heutigen 42 Sommertage (mit Tageshöchsttemperaturen von über 25 Grad Celsius) auf 87 ansteigen. Das führt gerade in dicht bebauten und besiedelten Städten zu mehr Tropennächten, in denen die Temperaturen in der Nacht nicht mehr unter 20 Grad Celsius sinken. Das steigert die Gesundheitsgefahren für Menschen, es erhöht die Waldbrandgefahr, hat Auswirkungen auf Land- und Forstwirtschaft, aber auch auf den Bau und etliche andere Lebensbereiche. Umso wichtiger sind daher Klima-Anpassungsmaßnahmen, die etwa in Düsseldorf schon verfolgt werden.