Verkehr in Düsseldorf : Drei Stunden in Haan-Gruiten gestrandet

Düsseldorf Während der Bauarbeiten am Bahnhof Gerresheim kam es zu Problemen mit dem Ersatzverkehr. Von Wuppertal aus fielen Züge wegen einer Stellwerkstörung aus, auf Busse habe man vergeblich gewartet, berichten Fahrgäste.

Das ist notwendig, um die Leistungsfähigkeit für die Zukunft sicherzustellen, zudem werden fünf Weichen zurück- und zehn Weichen neu gebaut sowie 26 Oberleitungsmasten erneuert. Die anstehenden Arbeiten sind natürlich sehr aufwendig, und genau genommen ist das, was jetzt passiert, nur ein Vorgeschmack auf die Maßnahmen, die in den Sommerferien ausgeführt werden müssen. Insgesamt fallen für diese Arbeiten im Umfeld des Bahnhofs noch einmal 25 Millionen Euro an.

Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr bleiben bis August nicht aus, die Bahn hat dafür einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der scheint jedoch in der Anfangsphase nicht immer so ganz funktioniert zu haben. Wie Julian Deterding, zweiter stellvertretender Bezirksbürgermeister und treuer Bahnfahrer, berichtet, sei er Ende vergangener Woche bei seiner Rückkehr von der Arbeit aus Wuppertal mit der S8 (auch die S68 ist betroffen) mehr als drei Stunden in Haan-Gruiten gestrandet, weit und breit sei kein Ersatzverkehr mit Bussen zu sehen gewesen. „Wir haben uns dann mit mehreren Leuten ein Taxi Richtung Gerresheim geteilt – waren trotzdem 30 Euro pro Person“, erzählt Deterding.

Spätestens in den Sommerferien wird die Bahn dann so richtig auf die Probe gestellt, wenn in der heißen Bauphase auch eine Vollsperrung des Bereichs notwendig ist. Die Bahn baut die Strecke dann so um, dass die Züge der S28 (Regio-Bahn) künftig an verschiedenen Bahnsteigen in Gerresheim halten können. Das Konzept dazu befinde sich noch in der Abstimmung mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Fahrgäste sollen aber rechtzeitig über die verkehrlichen Auswirkungen informiert werden.