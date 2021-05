Probleme auf Baustelle in Düsseldorf-Heerdt : Handweiser auch am Mittwochmorgen noch gesperrt

Foto: Max Krone 7 Bilder Handweiser in Düsseldorf gesperrt - Betonplatte an Kran schwankt im Sturm

Düsseldorf Der Bereich um den Handweiser in Düsseldorf-Heerdt war auch am Mittwochmorgen noch großräumig abgesperrt. Der Grund dafür sind Metallplatten, die in großer Höhe an einem Kran hängen und herunterstürzen könnten.

Am frühen Dienstagnachmittag erreichte die Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über die losen Platten an einem Kran auf einer Baustelle an der Bunkerkirche am Pastor-Klinkhammer-Platz in Heerdt. Vor Ort waren insgesamt acht Schaltafeln an einem 36 Meter hohen Turmdrehkran in einer Höhe von 30 Metern befestigt - und pendelten gefährlich im Sturm. Aufgrund eines technischen Defekts an dem Kran konnten diese nicht mehr heruntergelassen werden.

Durch die Polizei wurde der umliegende Bereich am Handweiser großräumig abgesperrt. Passiert werden konnte der wichtige Verkehrsknotenpunkt nur noch von der Eupener Straße in die Burgunderstraße. Sechs der je rund 50 Kilogramm schweren Tafeln fielen kurze Zeit später zu Boden und landeten im Baustellenbereich. Es wurden niemand verletzt und es entstand auch kein Schaden.

„Ein aus Hagen herbeigerufener Monteur der Kranfirma konnte die Baumaschine kurzfristig nicht wieder in Betrieb nehmen“, sagte Feuerwehrsprecher Christopher Schuster. Der Einsatz der Höhenretter sei bei den zu dem Zeitpunkt vorherrschenden Windstärken ebenfalls nicht möglich gewesen, sodass der Bereich um den Kran weiterhin gesperrt bleiben muss. Die Feuerwehr hat den Einsatz vor Ort nach rund dreieinhalb Stunden beendet.

Schuster sagte, es sei nun Aufgabe des Baustellenbetreibers, die Platten aus der luftigen Höhe herunterzuholen. „Entweder sie können den Kran wieder reparieren oder es müssen Industriekletterer eingesetzt werden.“ Der Wind habe am Mittwoch stark nachgelassen, sodass von den Platten derzeit keine Gefahr mehr ausgehe.

Trotzdem hatte die Polizei die Sperrung des Bereichs um den Handweiser auch am Mittwochmorgen aufrecht gehalten. Eine Polizeisprecherin sagte gegen 8.30 Uhr, die Kollegen würden die Sperrungen jedoch bald aufheben. Man habe den Kran so drehen können, dass die Platten nicht mehr auf eine Straße stürzen könnten. Um kurz vor 9 Uhr war der Bereich zumindest bei Google Maps noch immer als gesperrt markiert.

