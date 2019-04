Problembaustelle in Düsseldorf : Jetzt sind im Polizeipräsidium auch noch die Zellen zu klein

So sehen die Zellen im Polizeigewahrsam in Düsseldorf aus. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Nächstes Problem auf der Problembaustelle: Das Polizeigewahrsam entspricht nicht mehr den Anforderungen. Kommt noch ein Neubau?

Seit sechs Jahren wird am Düsseldorfer Polizeipräsidium um- und angebaut – nun deutet sich an, dass die 157-Millionen-Euro-Investition nicht ausreicht: Das Polizeigewahrsam, in dem Festgenommene untergebracht werden, entspricht nicht mehr den gestiegenen Vorgaben für Zellengröße oder Barrierefreiheit. Darüber hinaus darf die Polizei neuerdings Verdächtige länger festhaten, auch dafür ist der Bau nicht ausgelegt. Inzwischen gilt es als unklar, ob dieser Bereich im denkmalgeschützten Präsidium am Jürgensplatz überhaupt noch erneuert wird. Im Raum steht ein Neubau.