E-Cross Germany in Düsseldorf : Probefahrten mit E-Autos am Wochenende

Zur Rallye E-Cross Germany ist am Rheinufer die gesamte Bandbreite der E-Mobilität zu sehen.

(arl) Die E-Cross Germany startet am Samstag in die 16. Runde: Mit Elektrofahrzeugen aller Art fahren die Teilnehmer durch NRW – und wollen für emissionsfreie Antriebe werben. Zugleich findet zum ersten Mal an gleich zwei Tagen an der Rheinuferpromenade der „Tag der Elektromobilität“ statt. Interessierte können sich über die Bandbreite der Elektromobilität informieren und Fahrzeuge ausprobieren.

Die Rallye startet am Samstag um 10 Uhr am Flughafen. Die Teilnehmer stellen sich Wertungsprüfungen und absolvieren eine landschaftlich attraktive Strecke über Hilden und Wuppertal und zurück nach Düsseldorf. 70 Teams und zehn E-Biker gehen diesmal an den Start.

Parallel zur Tour findet an der Rheinuferpromenade der „Tag der Elektromobilität“ statt. Auf dem Johannes-Rau-Platz sind diverse E-Fahrzeuge zu sehen und stehen teilweise auch für Probefahrten zur Verfügung – darunter Modelle wie der Jaguar I-Pace, der Hyundai Ioniq oder der Nissan Leaf.

Auch die grünen „eddy“-E-Roller der Stadtwerke können getestet werden. Kleine Elektrofans können in Rennen mit ferngesteuerten Autos ihre fahrerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Zu sehen ist auch ein 44 Tonnen schwerer Lkw mit E-Antrieb.

Ein Expertengespräch zum Thema Elektromobilität gibt es auf der „e-Cross Germany-Bühne“ am Samstag von 15.30 bis 16.15 Uhr. Neben Unternehmen, die das Thema in Düsseldorf vorantreiben, diskutieren Vertreter von Politik und Wirtschaft sowie NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Am Wochenende stellen sich auch Start-Ups, Autohäuser und andere Anbieter rund um moderne Mobilität vor. Am Samstag treffen die ersten Fahrzeuge ab 15 Uhr am Rheinufer zur letzten Wertungsprüfung des ersten Rallye-Tages ein, ehe ab 17 Uhr im e-Forum am Rheinufer die Tagessieger bekannt gegeben werden. Am Sonntag werden die Ersten ab 14 Uhr erwartet. Die Siegerehrung findet dann um 16 Uhr auf der e-CROSS-Bühne statt.

Die ersten 50 Besucher, die am Samstag und Sonntag den Stand von E-Cross Germany aufsuchen, erhalten einen Croissant, Marmelade und einen Kaffee.

