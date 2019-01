Pro und Contra: Ist die Umweltspur sinnvoll?

Meinung Düsseldorf Jost Schmiedel vom Verkehrsclub Deutschland und IHK-Geschäftsführer Ulrich Biedendorf erklären, welche Argumente es für die Einrichtung solcher Spuren und welche es dagegen gibt. Nächste Woche entscheidet die Politik.

Jost Schmiedel vom Verkehrsclub Deutschland hält die Umweltspur für einen grundsätzlich richtigen Ansatz

Warnungen vor einem Verkehrskollaps werden immer lauter und kommen von verschiedenen Seiten. Wer viel in Düsseldorf unterwegs ist, kann das vermutlich gut nachvollziehen. Immer mehr Menschen wollen in Städten wie Düsseldorf leben – und immer mehr Autos fahren und stehen hier herum.

Wer selbst am Steuer eines Autos sitzt, ist häufig geneigt, die Augen vor der Erkenntnis zu verschließen, dass die bei weitem zahlreichsten Hindernisse im Straßenverkehr diese vielen Autos sind. Ein nüchterner Blick auf unsere Straßen in der Rush-Hour zeigt aber: Autos, so weit das Auge reicht. Deshalb müssten eigentlich alle das gemeinsame Ziel haben, dass die Zahl der Kraftfahrzeuge auf unseren Straßen sinkt – gerade auch diejenigen, die weiterhin mit dem eigenen Auto oder dem Firmenwagen unterwegs sein müssen oder wollen.