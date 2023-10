Demonstration in Düsseldorf Massive Kritik nach Palästina-Protest – „Wir fühlen uns bedroht“

Die pro-palästinensische Demonstration am Samstag hat zahlreiche kritische Reaktionen zur Folge gehabt. Vom angeblichen „Massenmörder Israel“ und einem „Genozid“ an den Palästinensern war dort auf Plakaten zu lesen gewesen, zudem wurde die Situation in der Ukraine mit der in Palästina gleichgesetzt. Oded Horowitz, Vorstandsvorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, sagte unserer Redaktion am Sonntag zu der Demonstration: „Wir empfinden das als sehr bedrohlich. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde haben das Gefühl, dass der soziale Frieden stark gefährdet ist.“