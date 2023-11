Pro-Palästina-Proteste in Düsseldorf Demos an Freitag und Samstag – Gericht gibt Anmeldern recht

Update | Düsseldorf · Die Anmelder von zwei Pro-Palästina-Demos an diesem Freitag und am Samstag in Düsseldorf hatten sich vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf dagegen gewehrt, dass gewisse Parolen nicht skandiert werden sollen. Jetzt hat das Gericht seine Entscheidung verkündet.

17.11.2023 , 16:43 Uhr

29 Bilder 17.000 Teilnehmer bei pro-palästinensischer Demo in Düsseldorf 29 Bilder Foto: Christoph Schroeter