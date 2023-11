Pro-Palästina-Proteste in Düsseldorf Demos an Freitag und Samstag - Anmelder wehren sich gegen Auflagen

Im Laufe des Freitags ging ein weiterer Antrag beim Verwaltungsgericht ein. Dabei geht es um eine Demo an diesem Freitagabend unter der Überschrift "Stoppt den Krieg in Palästina". Zeitplan: Abmarsch von der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Steinstraße um 18.10 Uhr , dann über Berliner Allee, Graf-Adolf-Straße, Ellerstraße und Kölner Straße bis Oberbilker Markt.