Ehrenamt Pro Düsseldorf verleiht goldene Besen für engagierte Müllsammler

Dabei betonte Kral, wie wichtig das zivile Engagement für eine saubere Stadt ist. „Wir haben zwar bereits einiges verbessert bei der Stadtreinigung“, erklärte er. „Das muss aber noch weiter ausgebaut werden.“ So gebe es zusätzliche Reinigungsgänge bei stark frequentierten Stellen, man setze auch auf flexiblere Einsätze von kleineren Trupps. Größere Abfallbehälter sollen die Müllmengen besser aufnehmen können, damit diese nicht überlaufen. „Außerdem achten wir auf eine regelmäßige Leerung der Container und haben seit einiger Zeit die Mülldetektive im Einsatz.“ Diese haben 2022 Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 130.000 Euro eingenommen und 350 Einsätze mehr als im Vorjahr bearbeitet. „Wir arbeiten gerade an einem Zero-Waste-Konzept – das soll über die kommenden Jahre in enger Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern entstehen“, stellte Kral in Aussicht.