Karneval in Düsseldorf Prinz Uwe I. und Venetia Melanie sind gekürt

Die Willers sind im Düsseldorfer Karneval nicht unbekannt, Melanie war Präsidentin der Närrischen Marktfrauen, in der Session 2016/17 war Uwe der Sellerieprinz. Das Paar engagiert sich sowohl in der KG Regenbogen als auch in der Prinzengarde Blau-Weiss. Überreden musste niemand den anderen, die Willers waren sich einig, gemeinsam an der Spitze des Düsseldorfer Karnevals stehen zu wollen – inklusive der 300 bis 400 Termine, die sie in der kurzen Session erwarten. Die Freude war dem Paar, das nun einige Monate auf diesen Moment gewartet hatte, anzusehen. Nach der offiziellen Kürung und ihrer Rede gab es vor den 740 Gästen im ausverkauften Saal den ersten Kuss als gekürtes Prinzenpaar.