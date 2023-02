Prinzenempfang der Rheinischen Post Ein Gipfeltreffen der Prinzenpaare

Nach mehr als zwei Jahren fand in Düsseldorf-Heerdt erstmals wieder der Prinzenpaarempfang der Rheinische Post Mediengruppe statt. Prinzen, Prinzessinnen, Venetien, Adjutanten, Bauern und Jungfrauen aus der gesamten Region waren gekommen, um sich gemeinsam auf die kommenden tollen Tage einzustimmen. Mit von der Partie war auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller. „Ich freue mich auf Altweiber am Donnerstag und habe schon ein paar alte Krawatten bereitgelegt“, sagte das sichtlich gut gelaunte Stadtoberhaupt. In diesem Jahr legt die Stadt viel Wert auf Sicherheit an den Karnevalstagen. „Ich rechne damit, dass Glasverbot und das neue Sicherheitskonzept wirken werden“, so Keller.