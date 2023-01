Karneval in Düsseldorf So war die rauschendste Partynacht im Düsseldorfer Karneval

Der Düsseldorfer Karneval ist nirgendwo sonst so elegant – aber auch nicht so fröhlich und ausgelassen: Nach der Zwangspause durch Corona hat am Samstagabend erstmals wieder der Prinzenball stattgefunden. Hunderte Gäste feierten im Rheingoldsaal des Hotels Hilton, die Herren im Frack oder Smoking (alternativ erlaubt: die Karnevalsuniform), die Damen in Abendgarderobe.