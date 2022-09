Witzige Liebeserklärung : „Ich höre, das Bier hier ist besser als in Köln“ - Prinz Harry adelt Düsseldorf

„Ich höre, das Bier hier ist besser als in Köln“ - Prinz Harry adelt Düsseldorf

Düsseldorf Bei ihrem Besuch in Düsseldorf zeigten sich Prinz Harry und seine Frau Meghan entspannt. Während des Empfangs im Rathaus war sogar Zeit für einen witzigen Spruch über das deutsche Bier.

Anlässlich der Invictus Games 2023 war das Paar in die Landeshauptstadt gereist und zeigte sich dort den begeisterten Fans. Bei strahlendem Sonnenschein posierten der Herzog und die Herzogin von Sussex für Fotos, gaben Autogramme und machten einen gut gelaunten Eindruck.

Prinz Harry ließ sich sogar zu einem Scherz über das deutsche Bier hinreißen. „Ich höre, das Bier hier ist besser als in Köln", witzelte der Prinz im Anschluss an die Rede von Oberbürgermeister Stephan Keller. Im Anschluss an dem Empfang im Jan-Wellem-Saal fuhr das Paar über den Rhein zur Merkur-Spiel-Arena, wo eine Veranstaltung der Invictus Games stattfand.