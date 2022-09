Königlicher Besuch in Düsseldorf : So kann man einen Blick auf Prinz Harry erhaschen

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan besuchen in dieser Woche Düsseldorf. Foto: dpa/Dominic Lipinski

Düsseldorf Wenn der Queen-Enkel am Dienstag nach Düsseldorf kommt, um über die Invictus-Games zu reden und sich die Stadt anzusehen, dann bringen sich die Royal-Fans am besten an diesen Stellen in Position.