Pressefoto des Jahres NRW : Düsseldorfer RP-Fotograf Andreas Bretz gewinnt zwei Preise

Düsseldorf Der 52-Jährige belegte beim Pressefoto des Jahres NRW den dritten Platz und wurde mit dem Sonderpreis „Demokratie vor Ort“ ausgezeichnet. 107 Fotografen hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt.

Andreas Bretz hatte noch nie an einem Fotowettbewerb teilgenommen – bis er in diesem Jahr Bilder für das Pressefoto des Jahres NRW einreichte. Darunter das Foto „Corona-Sommer 2020“, auf dem die Menschen am Mannesmannufer die Sonne in aufgemalten Kreisen zum Abstandhalten genießen, und das nicht unumstrittene Bild „Wahl Oberbürgermeister Düsseldorf“.