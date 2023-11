Deutschland-Premiere in Düsseldorf Großer Auflauf für Greg

Die bisher erschienen 17 Tagebücher sind weltweit mehr als 275 Millionen Mal über die Ladentheke gegangen. Am 8. Dezember wird Band 18 erscheinen und Kinney ist auf Promotion-Tour. So auch am Konrad-Adenauer-Platz, wo im Kap 1 die Deutschland-Premiere anstand. „Es ist außergewöhnlich, dass Kinney bei uns ist, denn eigentlich tritt er erst ab 300 Personen, vorzugsweise Kinder, auf. Bei uns ist mit 180 Personen das Maximum erreicht“, so Diplom-Bibliothekarin Michaela Hutzheimer. „Aber Kinneys Verlag hat bei uns angefragt, da haben wir natürlich nicht nein gesagt.“