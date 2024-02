Premiere in Düsseldorf Stunk legt den Finger tief in die Wunde

Was alles auf uns zukommen kann, wenn die AfD an die Macht kommen sollte, illustrierten die Stunker anhand der Gleichschaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Kurzerhand würde jeder Sendetag mit einem Morgenappell begonnen und beliebte Sendungen inhaltlich und vom Titel her neu gestaltet. So kämen Programmformate wie „Verstehen Sie Hass“ (Verstehen Sie Spaß), „Hetzblatt“ (Herzblatt) oder „Wetten Hass“ (Wetten, dass...) ins dann nur noch braun-weiße Programm. „Solche Momente, in denen man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll, in denen manchen der Mund vor Schrecken offen stehen bleibt, gehören seit jeher zum Stunk dazu“, meint Harry Heib, der seit Anbeginn zum Ensemble gehört. „Das muss auch so sein, denn Karneval ist auch eine manchmal scharfe Kritik an bestehenden oder bevorstehenden Verhältnissen.“