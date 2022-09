Verleihung im Schauspielhaus : Eine Düsseldorf-Premiere für den Karikaturenpreis

Foto: Katharina Greve 17 Bilder Deutscher Karikaturenpreis – das sind die Favoriten der Jury

Düsseldorf Erstmals verleiht eine Jury die Auszeichnung in der Landeshauptstadt. An dem Wettbewerb nahmen die besten Künstler der Szene teil.

Welche Künstler den „geflügelten Bleistift“ gewinnen, steht schon fest. Noch sind die Träger des 23. Deutschen Karikaturenpreises aber streng geheim. Erst am Sonntag, 25. September, erfahren Karikaturisten und Besucher des Schauspielhauses, wer die Auszeichnung entgegennehmen darf. Die Verleihung findet ab 11 Uhr erstmals in ihrer Geschichte in Düsseldorf statt. Für die feierliche Gala sind noch Karten erhältlich.

Aus 680 Karikaturen in der engeren Auswahl hat eine elfköpfige Jury ihre Entscheidung getroffen. Zu gewinnen gibt es den geflügelten Bleistift in Gold, Silber und Bronze sowie den Preis des besten Newcomers. Namhafte Künstlern wie Elias Hauck und Dominik Bauer, Achim Greser und Heribert Lenz oder Heiko Sakurai hatten ihre Karikaturen in dem Wettbewerb eingereicht.

„Gerade in schweren Zeiten sind Karikaturen noch wichtiger als sonst“, sagt Martin Kessler, Leitender Politikredakteur der Rheinischen Post. Er ist in diesem Jahr erstmals Jury-Mitglied. Die gezeigten Werke seien witzig, teilweise „gegen den Strich gebürstet“ und grotesk. Die Rheinische Post organisiert den Deutschen Karikaturenpreis gemeinsam mit der Sächsischen Zeitung aus Dresden und dem Bremer Weser-Kurier unter dem Motto „Lass mich in Frieden“.

Zu sehen sind am Sonntag nicht nur Cartoons und Karikaturen, es gibt auch ein Rahmenprogramm. Das Frauen-Streichquartett Manon & Co tritt ebenso auf wie das Schattentheater Mobilés. Durch die Veranstaltung führt RP-Redakteurin Helene Pawlitzki. Der Kabarettist Florian Schroeder würdigt die Preisträger. Eine Ausstellung der besten Karikaturen wird am Sonntag in den Schadow Arkaden eröffnet.