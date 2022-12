Vorweihnachtszeit in Düsseldorf Wie sich die Preise auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt verändert haben

Wirklich günstig war ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein und Essen vermutlich nie. Und doch locken auch in diesem Jahr die warmen Getränke, Reibekuchen und Crêpes die Besucher auf die Düsseldorfer Weihnachtsmärkte. Besonders in diesem Jahr, in dem die Kosten in einigen Bereichen bereits gestiegen sind, könnte man vermuten, dass die Düsseldorfer weniger Geld bei ihrem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ausgeben möchten, oder ihnen erhöhte Preise sofort auffallen.