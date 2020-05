Angespannter Wohnungsmarkt : Preisgedämpfte Miete soll steigen

Düsseldorf Die Stadt bilanziert das Wohnkonzept und macht neue Vorschläge. Diskussionen auslösen wird erneut der Preisdeckel für preisgedämpfte Eigentumswohnungen, von denen noch nicht eine gebaut wurde.

Es hat gedauert, aber mittlerweile wirkt das Handlungskonzept Wohnen. Im Jahr 2013 hatten CDU, Grüne und FDP eine Reihe von Regeln beschlossen, um bezahlbaren Wohnraum in der Stadt zu erhalten. Der Kern war eine Quotierungsvorgabe, die Investoren vorschreibt, dass bei Neubauprojekten 40 Prozent der Wohnungen öffentlich gefördert oder preisgedämpft angeboten werden müssen. Doch es dauerte bis 2018, bis diese Prozentzahl für die in diesem Jahr mit Planungsrecht auf den Weg gebrachten 2370 Projekte erreicht wurde. Ein Grund: Viele Bebauungsplanverfahren hatten vor dem politischen Beschluss bereits begonnen, so dass die Vorgabe dort noch nicht konsequent umgesetzt werden konnte. Insgesamt wurden laut Stadt seit 2013 in den städtebaulichen Verträgen für 9.200 Wohnungen rund 18 Prozent als öffentlich gefördert und rund 16 Prozent mit preisgedämpften Mieten realisiert.