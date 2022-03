Tarifsprünge bei den Stadtwerken : Preise für Fernwärme steigen extrem stark

Das Gaskraftwerk der Stadtwerke an der Lausward. Foto: SWD

Düsseldorf Die Stadtwerke kündigen auch an, was auf Kunden bei den Gaspreisen zukommt. Das Unternehmen schätzt zudem ein, was die Ankündigung Russlands bedeutet, dass Gaslieferungen nur noch in Rubel zu bezahlen sein werden.

Die stark gestiegenen Gaspreise führen bei Kunden der Stadtwerke auch zu deutlich höheren Tarifen bei der Fernwäme. „Aufgrund der langfristigen Beschaffungsstrategie ist dies mit zeitlichen Verzug der Fall“, teilt das Unternehmen mit.

Angepasst werden die Preis für die aus dem Gaskraftwerk stammende Fernwärme laut Stadtwerken vertraglich festgelegt einmal im Jahr. Am 1. April ist die Innenstadt mit 2400 Haushalten an der Reihe. „Hier wird die Preisentwicklung für Kundinnen und Kunden deutlich spürbar.“ Das dürfte einige überraschen, denn bislang beschreibt das Unternehmen die Fernwärme auf seiner Internetseite im Vergleich zu Heizöl und Erdgas unter dem Punkt „Preisschwankungen“ als „relativ stabil“. Eine Beispielrechnung der Stadtwerke zeigt jetzt allerdings: Ein Kunde mit einem Wärmeanschlusswert von 15 Kilowatt und 1800 Benutzungsstunden im Jahr kommt auf einen Jahreswärmeverbrauch von 27.000 Kilowattstunden für eine Wohnung oder ein Haus mit 190 Quadratmetern Wohnfläche. Bislang waren 121,32 Euro im Monat fällig. Mit der Preiserhöhung liegen die Kosten bei 188,58 Euro. Ein Sprung von rund 55 Prozent.

Die Preise für Gaskunden der Stadtwerke waren zum 1. Januar angehoben worden. Jetzt zeichnet sich ab, dass das nicht reichen wird. „Auch in der Sparte Erdgas ist eine Preisanpassung mit deutlicher Preissteigerung in diesem Jahr wahrscheinlich“, sagt das Unternehmen. Zur Erklärung führt es die enormen Preissprünge an, zudem die Folgen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. Demnach müssen Unternehmen wie die Stadtwerke, die Erdgas in den Markt bringen, dafür einen CO2-Preis zahlen.