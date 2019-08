Sozial benachteiligte Kinder besonders gefährdet : Preis für Projekt gegen Übergewicht bei Kindern

Düsseldorf Gesundheitsministerium hat das Düsseldorfer Präventionsprogramm „FreizeitFit4Kids“ ausgezeichnet.

Mittlerweile nehmen neun Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und Häuser für Kinder in Düsseldorf daran teil. Das Programm des RIN Diabetes, das 2014 am Deutschen Diabetes-Zentrum in Bilk als inter- und transdisziplinärer Verbund gegründet worden war, ist nun als beispielhaftes Projekt und Mitglied in die Landesinitiative „Gesundes Land Nordrhein-Westfalen“ des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales aufgenommen worden. Damit zeichnet das Landesministerium Projekte aus, die sich als vorbildlich für die Weiter­entwicklung des nordrhein-westfälischen Gesundheitswesens erwiesen haben. Bevor ein Projekt aufgenommen wird, erfolgt eine gesundheitswissenschaftliche Begutachtung und Qualitätssicherung.