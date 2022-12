Post landet in Container in Düsseldorf Postbote entsorgt Briefe in einem Altpapier-Container in Düsseldorf

Am Wochenende haben einige Düsseldorfer vergeblich auf ihre Post gewartet. Denn ein Postbote hatte eine große Menge an Briefen und Zeitungen in einem Altpapier-Container an der Ecke im Dahlacker/Merkurstraße entsorgt – anstatt sie auszuliefern. Das meldete der Weinladen Viñedo an der Merkurstraße in Düsseldorf-Bilk am Samstag auf seiner Facebook-Seite. Ein Kunde habe die Situation beobachtet, die Polizei sei zufällig vorbeigekommen und habe sich gekümmert, heißt es in dem Beitrag.