Päckchenboom zu Weihnachten Pakete-Rekord trifft auf Personalsorgen bei der Post

Während die Post so viele Pakete wie nie in Düsseldorf zustellen muss, sind die Zusteller knapp. Die Personalsorgen bestätigt Thomas Großstück, Experte bei der Gewerkschaft Verdi für Postdienste, Speditionen und Logistik. „Bei der Zustellung ist deutlich festzustellen, dass es zu wenig Arbeitskräfte gibt.“ Die Folge sei, dass die Arbeitsbelastung für die Beschäftigten immer größer werde. „Die Kollegen tun, was sie können. Aber sie können nicht alles schaffen.“ So könne es immer wieder zu Verzögerungen bei der Lieferung eines Paketes kommen. Vor allem in Ballungszentren wie Düsseldorf seien die Probleme ausgeprägt.