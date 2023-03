Suchthilfezentrum in Düsseldorf-Flingern „Die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet“

An diesem Vormittag stehen zwei Männer vor der Tür des Suchthilfezentrums an der Flurstraße und unterhalten sich. Einer berichtet von seinem Aufenthalt im Krankenhaus, dann verabschieden sie sich auch schon wieder. Die Männer sind Klienten des Suchthilfezentrums und Situationen wie diese, dass sich Drogenabhängige mitten in einem Wohnviertel in der Nähe eines Kindergartens und einer Grundschule treffen und Zeit miteinander verbringen, gefällt im Viertel nicht jedem.