Maßnahme gegen Poser in Düsseldorf : Mannesmannufer am Wochenende wieder gesperrt

Mannesmannufer am Wochenende wieder gesperrt

Maßnahme gegen Poser in Düsseldorf

Düsseldorf Poser und Touristen auf Parkplatzsuche sollen auch an diesem Wochenende vom Rheinufer in Düsseldorf ferngehalten werden. Dafür gibt es wieder Sperrungen.

Um die Auto-Poser-Szene und den touristischen Parksuchverkehr am Mannesmannufer einzudämmen, wird die Stadt in dieser Woche erneut Vorkehrungen treffen. Die Zufahrt zum Mannesmann-/Rathausufer - von der Haroldstraße und Neusser Straße aus - wird am Horionplatz mit einer kontrollierten Sperre versehen.