Kunst aus Düsseldorf : Im Raum der Halluzinationen

Antonia Freisburger hat im Malkasten den Vitrinenraum im Hentrichhaus zu dem ihren gemacht. Ihre Kunst kommt einem wie ein surrealer Traum vor. Foto: Marc Ingel

Antonia Freisburger verbindet Astrophysik mit Malerei. Im Malkasten hat sie jetzt die Vitrine im Hentrichhaus gestaltet.

Alles war angerichtet, Antonia Freisburger ist nach zwei Wochen intensiver Arbeit rechtzeitig fertig geworden, Dienstagabend hätte die Vernissage im Malkasten stattfinden sollen. Aber daraus wurde nichts, die Gründe kann sich jeder denken. Die junge Künstlerin hat vor der Lido-Bar im Hentrichhaus die Vitrine neu gestaltet. Das ist ein kleiner Raum, abgeschirmt durch eine verschiebbare Glastür, in dem der Künstlerverein schon allerhand kuriose wie aufsehenerregende Kunstaktionen durchgeführt hat: Das Leben als Kristall wurde vor Augen geführt, ein kleiner Garten wurde angelegt, das Spiel mit Licht ausgelotet.

Jetzt hat Antonia Freisburger also Hand angelegt und einen surrealen Raum geschaffen, der mit seinen knalligen Farben und abstrakten Formen eine Bildwelt erzeugt, bei der Realität und Fiktion zu verschwimmen drohen. Wer das bezweifelt, kann sich selbst ein Bild davon machen, denn so lange das Lido geöffnet ist, kann eine jeder auch zu den Öffnungszeiten in den Vorraum hineinspazieren und das Werk inspizieren. Immerhin bis zum 10. Mai bleibt der Raum so, wie er ist. Antonia Freisburger ist auch gerne bereit, ihn einzelnen Personen zu zeigen, ganz so weit hat sie es nicht.

Info Von der Birkenstraße in den Malkasten Ausstellung Vitrine im Vorraum des Lido im Malkasten, Jacobistraße 6, lido1960.de/malkasten



Atelier „Sonneundsolche“, Birkenstraße 44, Infos unter sonneundsolche.com



Künstlerin Alle Infos unter antoniafreisburger.de

Denn die 30-Jährige hat ihr Atelier an der Birkenstraße 44, und das ist wie ihr gesamtes Schaffen ungewöhnlich. „Sonneundsolche“ haben Antonia Freisburger sowie Pia Krajewski und Antonia Rodrianaus, beides ehemalige Kommilitoninnen aus der Zeit an der Kunstakademie, den Raum getauft. Alle haben bei Andreas Schulze studiert, „das waren zwei prägende Jahre, die erstaunlich schnell vorbeigegangen sind“, sagt Freisburger, die ihrem Dozenten 2013 in der Philara-Sammlung mit der Ausstellung „Das ist alles dein Schulze“ ein kleines, aber angemessenes Denkmal setzte. Jedenfalls bietet das Trio in „Sonneundsolche“ vor allem anderen jungen Künstlern ein Podium, damit die ihre Werke ausstellen können, „wir verdienen damit keinen Cent“, betont die Künstlerin. Die Arbeiten müssen halt nur ebenso ausgefallen sein wie die der Kuratorinnen.

Vor zwei Jahren hat Antonia Freisburger den Publikumspreis der Apotheker- und Ärztebank im Rahmen des Stipendiums „Junge Kunst“ gewonnen. „Das hat mir schon ein wenig Aufmerksamkeit verschafft, ich habe in diesem Zusammenhang auch ein Bild verkauft“, erzählt die Schulze-Meisterschülerin, die im Nebenjob in der Behindertenassistenz arbeitet. „Das lässt sich sehr gut mit der Kunst vereinbaren“, erklärt sie, die ihren Weg unbeirrt fortsetzen will, denn kaum konnte sie einen Stift halten, begann Freisburger zu malen, „zumindest erzählt meine Mutter das immer“, und das hat bis heute nicht aufgehört.