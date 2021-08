Einkaufen in Düsseldorf : Pop-up-Store mit 28 Mode-Designern im Stilwerk

Düsseldorf Drei Tage lang präsentiert ein Berliner Unternehmen jenseits des Massenmarktes Marken aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern. Die preisliche Spanne ist groß.

Das Stilwerk biete sich als Partner an, da die Besucher der Zielgruppe für die präsentierte Mode ähneln würde, sagt Müller-Dormann. Die Preise fangen ihm zufolge bei 39 Euro für ein T-Shirt an und hören bei 1500 Euro für eine besondere Jacke auf. Die meisten Stücke sollen 100 bis 300 Euro kosten. Eine Auswahl der Marken: Story of Mine (Münster), Mayd in Chyna (Toronto), Tina Halbe (Hamburg), Ma Mey (Krakau, Polen), Blaucraut (Berlin), Isabelle Asfour (Bad Homburg).