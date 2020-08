Umstrittenes Verkehrsexperiment : Pop-Up-Radweg am Düsseldorfer Rheinufer wird abgebaut

Der Pop-Up-Radweg, hier auf einem Bild Anfang August, löste Protest aus. Nun wird er abgebaut. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der Radweg am Rheinufer in Düsseldorf hatte Protest ausgelöst. Nun wird er wie geplant am 31. August abgebaut. Die Stadtverwaltung erarbeitet aber eine Planung für eine dauerhafte Einrichtung.

Der umstrittene Pop-up-Radweg wird am 31. August abgebaut – könnte aber später wiederkehren. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, endet das umstrittene Verkehrsexperiment mit dem Ende des Monats. So hatte es der Ordnungs- und Verkehrsausschuss des Stadtrats beschlossen. Die Stadtverwaltung erarbeitet aber ein Konzept für eine dauerhafte Einrichtung, das der Politik vorgelegt wird. Das wird auf jeden Fall nach der Kommunalwahl am 13. September geschehen, da der Verkehrsausschuss zuvor nicht mehr zusammenkommt.

Die Grünen hatten im Frühjahr die Anregung dafür gegeben, das Radweg-Provisorium entlang des Rheinufers zwischen Oberkasseler Brücke und Messe zu markieren. Als Vorbild galt Berlin, wo während der Corona-Krise und des dadurch eingeschränkten Autoverkehrs einige sogenannte Pop-up-Radwege markiert worden sind. Das Düsseldorfer Experiment blieb aber von Beginn an umstritten. Die FDP, eigentlich Kooperationspartner von SPD und Grünen, scherte schon vor dem Beschluss aus, mit der Hilfe der Linkspartei reichte es im Fachausschuss trotzdem zu einer Mehrheit.

Nach der Eröffnung am 13. Juni hagelte es Kritik von Anwohnern, Opposition, Auto- und Radfahrern, die eine unübersichtliche und möglicherweise sogar gefährliche Planung bemängelten. Statt dieses geschützten Radwegs präsentierte die Stadtverwaltung in der Folge eine überarbeitete Variante.

Diese könnte die Basis für eine dauerhafte Einrichtung bilden. Das schließt die Stadtverwaltung aus einem ersten Zwischenstand bei einer Online-Befragung. Noch bis zum 6. September ist die Teilnahme an dieser Befragung möglich. Sie ist zu erreichen unter www.duesseldorf.de/radschlag.