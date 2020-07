Gewalt in Düsseldorf : Polizeipräsidentin Zur geschockt über Zustände in der Altstadt

Düsseldorf Die ehemalige Düsseldorfer Staatsanwältin begleitete eine Hundertschaft bei ihrem Einsatz von Samstag auf Sonntag. Ihr Urteil fällt deutlich aus.

Die ehemalige Düsseldorfer Staatsanwältin und heutige Polizeipräsidentin in Gelsenkirchen Britta Zur hat sich „entsetzt und schockiert“ über die Zustände in der Altstadt gezeigt, wie sie auf Nachfrage unserer Redaktion schriftlich mitteilt. Sie hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr die Beamten der in Gelsenkirchen beheimateten Einsatzhundertschaft in der Düsseldorfer Altstadt begleitet. Dabei sei sie auch Zeugin von Gewalt gegen Einsatzkräfte geworden.