Nachfolgerin von Norbert Wesseler Das ist Düsseldorfs neue Polizeipräsidentin

Aber auch intern liege vieles im Argen, heißt es. So wurde der Polizei Düsseldorf weniger Personal zugeteilt als erhofft. Zudem sorge die anhaltende Standortfrage für Unsicherheiten und Mehrbelastungen. Der Umbau des Polizeipräsidiums am Jürgensplatz zieht sich in die Länge und schon jetzt steht fest, dass es zu klein sein wird, wenn es fertig ist. Das Gebäude an der Haroldstraße, das derzeit als Zwischenlösung dient, wird abgerissen. Die Dienststellen müssen es räumen und ziehen in ein weiteres Interimsgebäude in Derendorf.