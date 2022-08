Polizeieinsatz in Düsseldorf : Prios-Einsatz wegen Drogen und illegalem Glücksspiel

Bei dem Prios-Einsatz wurde eine hohe Summe an Bargeld sowie größere Mengen an Drogen sichergestellt. Foto: Polizei Düsseldorf

Pempelfort Die Polizei stellte Freitagnacht in einer Gasstätte an der Moltkestraße Betäubungsmittel und Bargeld sicher. In der Wohnung eines Verdächtigen wurden weitere Drogen gefunden.

Von Marc Ingel

Im Rahmen einer Gaststättenkontrolle an der Moltkestraße am späten Freitagabend in Pempelfort stießen die Beamten der Einsatztruppe „Prios“ (Präsenz und Intervention an offenen Szenen) auf zwei Männer (52 und 70 Jahre alt), die im Verdacht stehen, dort unerlaubtes Glücksspiel betrieben zu haben. Die Lokalität an der Moltkestraße war bereits in der Vergangenheit wegen derartiger Delikte aufgefallen und stand daher im Visier der Polizei.

Die Beamten durchsuchten die beiden Verdächtigen und fanden dabei eine höhere Summe Bargeld sowie bei dem 52-Jährigen außerdem Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Da der Verdacht bestand, dass der Mann mit Drogen handeln könnte, durchsuchten die Beamten nach der Einholung eines richterlichen Beschlusses gegen Mitternacht auch noch die Wohnung des Verdächtigen in Oberbilk. Der Aufwand sollte sich auszahlen, denn die Prios-Beamten fanden dort weitere, in Silberpapier verpackte Drogen, zwei Feinwaagen, die in der Regel auf den Handel mit Drogen hinweisen, sowie mehrere Tausend Euro an Bargeld, dessen Herkunft unbekannt ist.