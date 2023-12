Kriminalität im Düsseldorfer Norden Polizei: „Hier liegt nichts im Argen“

Insgesamt elf Mal waren Kinder an Unfällen beteiligt, davon sieben Mal in Stockum. „Wir haben uns das in Stockum angeschaut, aber konnten kein Muster erkennen, da die Unfälle an verschiedenen Orten stattfanden.“ Auch bei den Seniorenunfällen, 82 wurden im vergangenen Jahr im Bezirk 5 aufgenommen, sei kein Schwerpunkt erkennbar, bei dem gehandelt werden müsste. Die Zahl liege auch im Vergleich mit der Gesamtstadt (1072) im Rahmen.