Polizei in Düsseldorf Polizei will am Wallgraben stärker kontrollieren

Markus Grommes ist noch nicht so lange Leiter der Polizeiinspektion Nord, zu der auch Gerresheim zählt. Dass am Wallgraben aber regelmäßig Jugendliche durch Randale und Pöbeleien unangenehm auffallen, ist auch schon zu ihm durchgedrungen. Bei der Präsentation der Kriminalitätsentwicklung in der Bezirksvertretung 7 ging er daher konkret auf dieses Thema ein – und kündigte an, dass die Polizei dort vor allem in den Abend- und Nachtstunden den Kontrolldruck in Zukunft weiter erhöhen werde.